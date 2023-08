【灣區新聞】

面對超過五百宗性侵訴訟,天主教舊金山(三藩市)教區申請第十一章破產保護。

舊金山大主教Salvatore Cordileone發公開信給信徒公佈,教區申請破產法第十一章破產保護,以應付超過五百宗兒童性侵訴訟的索賠,不過申請破產重組,只限羅馬天主教舊金山大主教作為法人實體,教區轄下的堂區、學校和其他實體不包括在內。

破產重組期間,教區的服務將會繼續,有受害人律師批評大主教申請破產保護的決定是危險的,和顯示大主教優先考慮的是秘密和自我保護。

