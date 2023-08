【KTSF 黃恩光報導】

因為疫情而停運了三年,行走舊金山(三藩市)日落區19街的28R快線巴士週一重新投入服務。

28R快線星期一至五上午7點至晚上7點,每12分鐘一班,不再以Balboa捷運站為終點站,巴士到19街夾Holloway站之後就會不停站直接開到Daly City捷運站作為終點站。

疫情期間,Muni總體乘客量下降,但乘坐28號巴士的人數仍然很多,為了舒緩28號巴士擁擠的問題,舊金山交通局決定重新營運28R快線,加上已有的28號巴士,來往19 Ave的巴士線,平日將會每六分鐘就有一班車。

另外,行走日落大道的29號巴士,每邊方向行車線減少11個車站,使行車速度更快。

