【全國新聞】拜登視察Maui島山火災情 承諾盡力幫助災民重建家園

August 22, 2023 新聞, 全國消息
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登夫婦週一視察夏威夷Maui島山火的災情，拜登承諾，將會盡力幫助災民復元和重建家園。

拜登夫婦週一下午抵達Maui島山火重災區Lahaina小鎮的災場視察，並且與當地的救災人員，以及當地災民會面，拜登誓言，將盡一切可能幫助該島復元，以及幫助災民重建家園。

拜登說：「國家與你們一起悲傷，與你們站在一起，以及將盡一切可能幫助你們復元、重建和尊重你們的文化和傳統

拜登又說：「今天這棵榕樹已經燒毀，但它仍然屹立，他相信是一個非常有力的象徵。」

Maui島這場特大山火，至今證實造成至少114人死亡，其中27人的身份已經辨認到，另外還有850人下落不明，是美國史上最致命的山火。

當局出動450名救援專業團隊日夜進行搜救，有超過1,285人已疏散到安全地方。

拜登已簽署了「夏威夷島重大災難宣言」，可以調動聯邦救援資金，幫助Maui的災民復元重建。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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