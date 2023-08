【全國新聞】拜登視察Maui島山火災情 承諾盡力幫助災民重建家園

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登夫婦週一視察夏威夷Maui島山火的災情,拜登承諾,將會盡力幫助災民復元和重建家園。

拜登夫婦週一下午抵達Maui島山火重災區Lahaina小鎮的災場視察,並且與當地的救災人員,以及當地災民會面,拜登誓言,將盡一切可能幫助該島復元,以及幫助災民重建家園。

拜登說:「國家與你們一起悲傷,與你們站在一起,以及將盡一切可能幫助你們復元、重建和尊重你們的文化和傳統

拜登又說:「今天這棵榕樹已經燒毀,但它仍然屹立,他相信是一個非常有力的象徵。」

Maui島這場特大山火,至今證實造成至少114人死亡,其中27人的身份已經辨認到,另外還有850人下落不明,是美國史上最致命的山火。

當局出動450名救援專業團隊日夜進行搜救,有超過1,285人已疏散到安全地方。

拜登已簽署了「夏威夷島重大災難宣言」,可以調動聯邦救援資金,幫助Maui的災民復元重建。

