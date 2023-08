【KTSF】

北加州以及南加州的山火影響灣區的空氣質素,空氣質素警示現正生效,並會延續到週二。

加州北部的多場山火,以及南加州正在燃燒的Plant山火所產生的空氣污染物飄到灣區,出現霧霾天氣,週一空氣質素屬於中等,灣區空氣質素管理局發出的警示到週二仍然生效。

另外,國家氣象局預測,星期三和星期四炎熱,內陸城市最高氣溫華氏90多度,沿岸城市例如舊金山(三藩市)70多度。

颶風Hilary的風尾,並沒有好像之前的預測為灣區帶來大雨,但週一部分地區有驟雨。

