【中國新聞】39歲幹部涉向美國提供情報被捕 曾接受美方培訓

中國國家安全機關兩個星期內再偵破一宗涉嫌向美國中情局提供情報的間諜案,當局正展開調查。最新一宗間諜案的嫌疑人是39歲姓郝的國家部委幹部,當局並沒有交代他的性別。

郝某涉嫌留學日本期間,因辦理赴美簽證而結識到美國駐日使館職員泰德,之後獲泰德多次宴請和贈送禮物,建立關係,又協助泰德撰寫論文以收取稿費,泰德在駐日使館任期結束前,介紹另一位同事李軍和郝某認識,並維持合作關係,直至郝某完成留學前,李軍主動表明是中情局東京站成員的身份,並成功游說郝某簽署參諜協議,接受美方考核與培訓。

郝某回國後,按中情局要求,進入國家部委工作,並且與內地的美方情報人員,多次秘密接觸,提供情報,並且收取間諜經費。國家安全機關發現郝某從事間諜活動後,依法展開審查。

本月初美國以涉嫌為中國盜取軍事機密為由,拘捕兩名美國海軍士兵,中國不久後宣布偵破與美國中情局有關的間諜案,一名在內地軍工集團工作的52歲姓曾疑犯,被指留學意大利期間被策反,回國後向美方提供中國軍方敏感資訊,以換取全家移民美國。

