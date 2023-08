【灣區新聞】再有謀殺案受害者家屬促罷免Alameda縣地檢官Pamela Price

【KTSF】

繼有市民向Alameda縣呈請罷免地檢官Pamela Price後,再有七宗謀殺案的受害者家屬去到法院前集會,表示Price是擁護罪犯,多於為受害者爭取權益。

受害者家屬週六去到奧克蘭(屋崙)的高等法院前,支持罷免行動,他們形容Pamela Price比較適合當一個公辯律師,而不是地檢官。

一名市民表示,雖然殺害他兒子的疑犯已經在獄中,但作為母親,她不能接受地檢處和疑犯達成的認罪協議。

她稱,地檢處重申疑犯是未成年,但這位所謂的青年已經涉嫌殺害了3人。

犯案時只有17歲的疑犯,目前正服刑7年,他亦涉嫌在去年10月在奧克蘭一個生日會上,殺害柏克萊高中的兩兄弟,但卻沒有被檢控。

同時間,亦有市民表示支持Price和她做事的手法,例如不將未成年人士當作成年人檢控。

一個名叫反警察恐怖計劃APTP的組織表示,將街頭犯罪責怪在Price身上是不合理、不合邏輯,需要給她機會去做她的職責。

該組織亦曾為襲擊社區領袖陳錫澎和一個88歲華裔婆婆的疑犯籌款。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。