【加州新聞】熱帶風暴希拉里登陸南加州帶來狂風暴雨

【有線新聞】

熱帶風暴希拉里登陸美國南加州,帶來狂風暴雨,州長紐瑟姆宣布大部分地區進入緊急狀態。希拉里早前掠過墨西哥下加利福尼亞半島,造成至少一人死亡。

洛杉磯街道水浸,汽車涉水而行,暴雨亦影響視野,路面交通能見度非常低。

希拉里掠過墨西哥北部之後登陸美國南加州,成為1997年以來首個吹襲加州的風暴。

洛杉磯當局發出洪水警報,市長巴斯呼籲民眾嚴陣以待:「我們今天的訊息很明確,保持安全,留在家裏,持續掌握資訊。這是前所未有的氣象,但洛杉磯有豐富經驗應對危機。」

在鄰近墨西哥的聖迭戈,有民眾周日早上無懼希拉里迫近,仍到海灘滑浪。

氣象部門警告雖然希拉里已經減弱,但仍會為美國西南部廣泛地區帶來大雨,可能引發災難性水浸和龍捲風。

州長紐瑟姆宣布南加州大部分地區進入緊急狀態,過千個航班取消,體育比賽要延期,學校亦停課。

希拉里日前一度以颶風姿態吹襲墨西哥下加利福尼亞半島,風暴過後街道洪水仍未減退,軍隊出動救災,部分地區停電,近1900人要疏散。

