【科技新聞】聖荷西推出SJ Access社區無線網路 費用全免

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西市建置了全國最大的免費社區無線網路SJ Access Free Wi-Fi,但仍有很多居民不知道這個免費計劃。

代表矽谷19選區的聯邦眾議員Jimmy Panetta週五和聖荷西市長馬漢共同宣傳SJ Access。

SJ Access是由聖荷西公共圖書館領軍的一項全市性舉措,為居民和學生提供優質互聯網免費Wi-Fi,通過該計劃,居民可以查看移動熱點hotspot,以獲取最方便的Wi-Fi,並跟圖書館借用筆記型電腦、平板電腦和Chromebook等設備,目的是在消除數位鴻溝。

聯邦眾議員Jimmy Panetta說:「儘管第19國會選區的一部分位於矽谷,但我發現仍有太多人負擔不起網絡連接費用,而且他們並不是唯一,全美有五分之一的家庭無法負擔網絡連接費用,沒有連接,有一個我們都聽說過的東西,都經歷過的稱為數碼鴻溝,遺憾的是,當涉及到我們的教育時,這種鴻溝可能會在職業生涯、工作、社會造成損失和機會。」

SJ access在過去六個月,為聖荷西的工薪家庭節省了超過470萬元,已經有33,000個家庭免費連上了互聯網,但仍然有3萬個符合資格的家庭尚未參加。

馬漢說:「我們剛剛在第七區拜訪一個社區,該社區是有資格獲得寬頻上網補貼的人口比例最高的社區之一,但不一定知道這個計劃,所以我們敲門,與人們交談,確保他們知道這些資源是可用的。」

有關SJ Access如何借用上網設備,可瀏覽聖荷西公立圖書館網站:http://sjpl.org/sjaccess

