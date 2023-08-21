【科技新聞】聖荷西推出SJ Access社區無線網路 費用全免

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西市建置了全國最大的免費社區無線網路SJ Access Free Wi-Fi，但仍有很多居民不知道這個免費計劃。

代表矽谷19選區的聯邦眾議員Jimmy Panetta週五和聖荷西市長馬漢共同宣傳SJ Access。

SJ Access是由聖荷西公共圖書館領軍的一項全市性舉措，為居民和學生提供優質互聯網免費Wi-Fi，通過該計劃，居民可以查看移動熱點hotspot，以獲取最方便的Wi-Fi，並跟圖書館借用筆記型電腦、平板電腦和Chromebook等設備，目的是在消除數位鴻溝。

聯邦眾議員Jimmy Panetta說：「儘管第19國會選區的一部分位於矽谷，但我發現仍有太多人負擔不起網絡連接費用，而且他們並不是唯一，全美有五分之一的家庭無法負擔網絡連接費用，沒有連接，有一個我們都聽說過的東西，都經歷過的稱為數碼鴻溝，遺憾的是，當涉及到我們的教育時，這種鴻溝可能會在職業生涯、工作、社會造成損失和機會。」

SJ access在過去六個月，為聖荷西的工薪家庭節省了超過470萬元，已經有33,000個家庭免費連上了互聯網，但仍然有3萬個符合資格的家庭尚未參加。

馬漢說：「我們剛剛在第七區拜訪一個社區，該社區是有資格獲得寬頻上網補貼的人口比例最高的社區之一，但不一定知道這個計劃，所以我們敲門，與人們交談，確保他們知道這些資源是可用的。」

有關SJ Access如何借用上網設備，可瀏覽聖荷西公立圖書館網站：http://sjpl.org/sjaccess

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