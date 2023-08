【灣區新聞】舊金山金銀島將推出自動駕駛巴士服務（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

加州公用事業委員會批准擴大自動駕駛的士在舊金山(三藩市)的服務範圍後,舊金山亦推出自動駕駛巴士服務。

免費的自動駕駛穿梭巴士服務,每天都會沿著一條名為「Loop」的固定路線,圍繞金銀島運行,該處以前是海軍基地。

Loop路線設有七個站,連接住宅區、商店和社區中心,這個島上有近2千名居民。

自動駕駛巴士將會一個星期營運7日,由早上9點至晚上6點,每20分鐘就有一班車。

舊金山推出這個自動駕駛巴士試驗計劃,是要評估自動駕駛車輛,可以如何輔助公共交通系統。

營運自動駕駛巴士服務的Beep公司表示,雖然巴士是自動駕駛,但車上仍然有一位工作人員,可以在有需要時用手動控制器操控巴士,因此乘客不需要擔心巴士自動駕駛系統失靈時會有危險。

項目經理Shelley Caran說:「這些巴士是專為首一英里、最後一英里和短途連接路線而設計,它們並不是要取代巴士系統,這是一種輔助公共交通系統的微交通系統。」

這名乘客第一次乘搭這種巴士。

乘客Dominic Lucchesi說:「我並沒有感到不安全,我認為它有幾次突然停下來,但除此之外我感覺大部分時間就像乘坐其他巴士一樣。」

