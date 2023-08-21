【灣區新聞】舊金山金銀島將推出自動駕駛巴士服務（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

加州公用事業委員會批准擴大自動駕駛的士在舊金山（三藩市）的服務範圍後，舊金山亦推出自動駕駛巴士服務。

免費的自動駕駛穿梭巴士服務，每天都會沿著一條名為「Loop」的固定路線，圍繞金銀島運行，該處以前是海軍基地。

Loop路線設有七個站，連接住宅區、商店和社區中心，這個島上有近2千名居民。

自動駕駛巴士將會一個星期營運7日，由早上9點至晚上6點，每20分鐘就有一班車。

舊金山推出這個自動駕駛巴士試驗計劃，是要評估自動駕駛車輛，可以如何輔助公共交通系統。

營運自動駕駛巴士服務的Beep公司表示，雖然巴士是自動駕駛，但車上仍然有一位工作人員，可以在有需要時用手動控制器操控巴士，因此乘客不需要擔心巴士自動駕駛系統失靈時會有危險。

項目經理Shelley Caran說：「這些巴士是專為首一英里、最後一英里和短途連接路線而設計，它們並不是要取代巴士系統，這是一種輔助公共交通系統的微交通系統。」

這名乘客第一次乘搭這種巴士。

乘客Dominic Lucchesi說：「我並沒有感到不安全，我認為它有幾次突然停下來，但除此之外我感覺大部分時間就像乘坐其他巴士一樣。」

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