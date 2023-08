【KTSF】

南灣Santa Clara縣週五宣布,於聖荷西南部部分區域發現帶有西尼羅病毒的蚊子,當局將噴灑藥劑,請民眾留意。

當局在在郵區95124以及95118,發現帶有西尼羅病毒蚊子,兩個郵區範圍不大,位於聖荷西南部,以及鄰近的非城市管轄區。

天氣情況允許下,預計在8月22日星期二晚間10點左右,以除蟲車噴灑藥劑,時間將長達幾小時,民眾不需撤離。

西尼羅病毒是加州最常見和最嚴重的媒介傳播疾病中之一,隨著夏季蚊蟲滋長,更容易受到傳播。

當局呼籲民眾出外要注意防蟲,若發現蚊蟲聚集處,應盡快通報病媒控制局西尼羅病毒專線,電話是(408) 282-3114。

