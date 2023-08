【有線新聞】

俄羅斯無人月球探測器「月球-25」相信已在月面墜毀。

「月球-25」本月11日由運載火箭搭載升空,數天前順利進入月球軌道。俄羅斯國家航天集團早前表示,探測器在執行變軌控制進入著陸準備軌道時出現異常。

專家分析後認為,探測器在脫離預定參數下點火推進,結果進入了另一軌道,並與月面相撞。探測器原定明日在月球南極著陸。

