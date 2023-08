【全國新聞】夏威夷大火增至14人亡 有些失蹤者可能無法尋回

【KTSF】

夏威夷Maui島大火確認死亡人數已有至少114人,不過夏威夷州長表示,還有上千人下落不明。

許多瞬間被大火燒得灰飛煙滅的屍體,可能永遠都無法被尋回。

而已抵達內華達州,在太浩湖渡假的拜登總統,預計星期一將前往Maui島視察。

夏威夷州長夫人Kanani Green日前在記者會上哽咽,向災區Lahaina居民致意,州長Josh Green則承諾,會在聯邦資金幫助下重建Lahaina社區。

聯邦應急管理署(FEMA)表示,拜登總統星期一將到災區視察,並指總統已承諾,聯邦會支持當地重建,雖然在全美各地一連串極端氣候引發的災難下,救援資金即將面臨用盡的情況,仍會想辦法,支援當地當前的應急需求。

夏威夷Maui島大火後,已完成約八成受災區域的搜尋,但仍有上千人下落不明,已達至少114的死亡人數還可能再上升。

當局指,還必須進入公寓等建築遺址搜尋,當地也已可見到重型機械出動,持續清理及搜尋工作。

而州長Green則已表示,有些被大火吞噬的失蹤者,可能永遠都找不回來了。

