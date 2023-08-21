【全國新聞】夏威夷大火增至14人亡 有些失蹤者可能無法尋回

August 21, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Andrew Jackson / State Of Hawaii)

【KTSF】

夏威夷Maui島大火確認死亡人數已有至少114人，不過夏威夷州長表示，還有上千人下落不明。

許多瞬間被大火燒得灰飛煙滅的屍體，可能永遠都無法被尋回。

而已抵達內華達州，在太浩湖渡假的拜登總統，預計星期一將前往Maui島視察。

夏威夷州長夫人Kanani Green日前在記者會上哽咽，向災區Lahaina居民致意，州長Josh Green則承諾，會在聯邦資金幫助下重建Lahaina社區。

聯邦應急管理署（FEMA）表示，拜登總統星期一將到災區視察，並指總統已承諾，聯邦會支持當地重建，雖然在全美各地一連串極端氣候引發的災難下，救援資金即將面臨用盡的情況，仍會想辦法，支援當地當前的應急需求。

夏威夷Maui島大火後，已完成約八成受災區域的搜尋，但仍有上千人下落不明，已達至少114的死亡人數還可能再上升。

當局指，還必須進入公寓等建築遺址搜尋，當地也已可見到重型機械出動，持續清理及搜尋工作。

而州長Green則已表示，有些被大火吞噬的失蹤者，可能永遠都找不回來了。

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