【灣區新聞】Maui山火寵物也受災 被送到灣區供民眾領養

夏威夷Maui山火除了嚴重衝擊當地社區中的居民,人們的寵物也同樣受災,當地的寵物收容所現在也爆滿,現在也有一些寵物被送來灣區領養。

上週五晚,一架在Hayward機場降落的飛機,載的是一群非常特別的乘客,40只貓和狗都是來自Maui島的寵物收容所。

Berkeley Humane的執行主任Jeffrey Zerwekh表示,在柏克萊的收容所已經額滿,但是山火發生後,知道當地的收容所無法負荷,連同灣區的共六家寵物收容所,例如East Bay SPCA和Marin Humane再租來一架飛機,把寵物從Maui送來這裡領養。

雖然這裡的收容所已經沒有額外的空間,但他們還是為這些受傷的動物找地方住。

動物收容所也表示,也依靠寄養家庭來提供額外的住所,直到這些小動物被領養為止。

Berkeley Humane表示,將在下星期六舉辦加州規模最大的寵物領養會,時間是上午10點到下午4點,地點是柏克萊9街2700號,到時,這些從Maui的貓狗都可以被領養,而當局也計劃豁免領養費。

