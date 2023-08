【KTSF 馮政浩報導】

夏威夷茂宜島山火,聯邦緊急事務管理局(FEMA)雖然馬上行動,但局長表示,災難基金正面臨資金短缺。

FEMA主管Deanne Criswell發出警告,救災基金在這個月可能就會用完,而目前美國的颶風季節尚未開始。

今年美國出現有記錄以來最多大型天然災難,到目前為止,聯邦政府今年已經錄得15宗天氣有關,損失超過10億元和的災難事故,這個數字並未包括茂宜島的山火。

緊急事務管理局局長表示,局方對茂宜島的首批接應,未有足夠財力。

她指出如果國會不批准新支出法案為天災提供資金,復原工作可能要推遲到下一年。

