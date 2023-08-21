【灣區新聞】太陽馬戲雜技劇團三年後首次回到灣區演出（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

受到疫情影響而必須停止所有演出的太陽馬戲雜技劇團（Cirque du Soleil），在三年後首次回到灣區，而這次在灣區三大城市都有演出，帶大家到新節目《Corteo 》的幕後探個究竟。

太陽馬戲雜技劇團這次在灣區上演的節目名為《Corteo》，內容講述一個小丑回顧一生的經歷，當中自然加入許多雜技表演成份。

觀眾看不到的是許多幕後工作者的汗水，來自香港的鍾家豪，在香港演藝學院主修道具和道具維修，他先是在2008年在澳門的一個太陽劇團的常駐演出中，在當時加入這個劇團，之後有機會跟著劇團的不同節目在世界巡迴演出。

鍾家豪說：「一個這麼大的劇團，世界級的馬戲團，其實進來工作不容易，因為語言上面的溝通，技術上也要不斷的進修，才可以配合每個巡迴城市裝台和拆台的工作，和幕後的維修工作。」

在疫情期間，鍾家豪幸運的還有在一個主題公園工作，太陽雜技團恢復巡迴演出的時候，再度聯絡他，鍾家豪也毫不猶豫的答應重回劇團的懷抱，他分享加入劇團帶給他的喜悅。

鍾家豪說：「有一次和一個劇團回到香港演出，可以被朋友、家人知道我做的是什麼，因為這麼大的劇團，台前幕後是一個大家庭，我們去到每個城市，都去體驗當地的文化、美食，最重要的就是帶給觀眾歡樂。」

記者採訪當天到後台探查，鍾家豪也分享了一個少為人知的花絮。

鍾家豪說：「這些板車，每一次的演出，我們的工作都要負責從那邊，運送五十多個板車來這邊，因為我們有五十多個演員和技術人員，我們的工作是要在台的兩邊跑來跑去，我們不能在舞台上面走動，用的就是這個板車，鑽過這個隧道去另外一邊。」

太陽劇團巡迴節目《Corteo》剛結束在聖荷西的演出，目前在奧克蘭的Coliseum上演，一直到8月20日，灣區最後一站舊金山演出地點是Chase Center，將從8月23日一直到27日。

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