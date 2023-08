【灣區新聞】太陽馬戲雜技劇團三年後首次回到灣區演出（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

受到疫情影響而必須停止所有演出的太陽馬戲雜技劇團(Cirque du Soleil),在三年後首次回到灣區,而這次在灣區三大城市都有演出,帶大家到新節目《Corteo 》的幕後探個究竟。

太陽馬戲雜技劇團這次在灣區上演的節目名為《Corteo》,內容講述一個小丑回顧一生的經歷,當中自然加入許多雜技表演成份。

觀眾看不到的是許多幕後工作者的汗水,來自香港的鍾家豪,在香港演藝學院主修道具和道具維修,他先是在2008年在澳門的一個太陽劇團的常駐演出中,在當時加入這個劇團,之後有機會跟著劇團的不同節目在世界巡迴演出。

鍾家豪說:「一個這麼大的劇團,世界級的馬戲團,其實進來工作不容易,因為語言上面的溝通,技術上也要不斷的進修,才可以配合每個巡迴城市裝台和拆台的工作,和幕後的維修工作。」

在疫情期間,鍾家豪幸運的還有在一個主題公園工作,太陽雜技團恢復巡迴演出的時候,再度聯絡他,鍾家豪也毫不猶豫的答應重回劇團的懷抱,他分享加入劇團帶給他的喜悅。

鍾家豪說:「有一次和一個劇團回到香港演出,可以被朋友、家人知道我做的是什麼,因為這麼大的劇團,台前幕後是一個大家庭,我們去到每個城市,都去體驗當地的文化、美食,最重要的就是帶給觀眾歡樂。」

記者採訪當天到後台探查,鍾家豪也分享了一個少為人知的花絮。

鍾家豪說:「這些板車,每一次的演出,我們的工作都要負責從那邊,運送五十多個板車來這邊,因為我們有五十多個演員和技術人員,我們的工作是要在台的兩邊跑來跑去,我們不能在舞台上面走動,用的就是這個板車,鑽過這個隧道去另外一邊。」

太陽劇團巡迴節目《Corteo》剛結束在聖荷西的演出,目前在奧克蘭的Coliseum上演,一直到8月20日,灣區最後一站舊金山演出地點是Chase Center,將從8月23日一直到27日。

