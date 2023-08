【國際新聞】加拿大山火繼續肆虐卑詩省進入緊急狀態

【有線新聞】

加拿大山火繼續蔓延,卑詩省宣布全省進入緊急狀態,呼籲居民和遊客避免前往中部和東南部。另外,當局要求社交平台Meta取消用戶轉載新聞禁令,協助救災。

加拿大卑詩省南部城市基洛納,野火燒不盡,一夜過後繼續蔓延。當地救災部門估計,山火面積由周四1100公頃,短短數日擴大至6000多公頃。

人口只有約15萬的基洛納,周五早上宣布進入緊急狀態,當局下令2千多幢房屋的民眾疏散,並警告卑詩省中部和東南部山火風險非常高,呼籲居民和遊客避免前往。

總理杜魯多到訪艾伯塔省安置災民的社區中心,承諾動用所有資源救災及支援重建︰「聯邦政府正與卑詩省密切合作,會盡力向當地提供一切資源,將攜手撐過這個艱難的夏天。」

同樣受山火肆虐西北地區的黃刀鎮,大批民眾趕在周五中午限期前撤離。

面對山火肆虐全國多地,政府要求社交平台Meta,解除因為新聞收費法案而實施的新聞轉載禁令,容許民眾接收山火資訊。Meta回應指,加拿大用戶目前可在旗下平台「報平安」,以及獲得政府、緊急部門等的資訊。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。