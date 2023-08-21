【國際新聞】加拿大山火繼續肆虐卑詩省進入緊急狀態

【有線新聞】

加拿大山火繼續蔓延，卑詩省宣布全省進入緊急狀態，呼籲居民和遊客避免前往中部和東南部。另外，當局要求社交平台Meta取消用戶轉載新聞禁令，協助救災。

加拿大卑詩省南部城市基洛納，野火燒不盡，一夜過後繼續蔓延。當地救災部門估計，山火面積由周四1100公頃，短短數日擴大至6000多公頃。

人口只有約15萬的基洛納，周五早上宣布進入緊急狀態，當局下令2千多幢房屋的民眾疏散，並警告卑詩省中部和東南部山火風險非常高，呼籲居民和遊客避免前往。

總理杜魯多到訪艾伯塔省安置災民的社區中心，承諾動用所有資源救災及支援重建︰「聯邦政府正與卑詩省密切合作，會盡力向當地提供一切資源，將攜手撐過這個艱難的夏天。」

同樣受山火肆虐西北地區的黃刀鎮，大批民眾趕在周五中午限期前撤離。

面對山火肆虐全國多地，政府要求社交平台Meta，解除因為新聞收費法案而實施的新聞轉載禁令，容許民眾接收山火資訊。Meta回應指，加拿大用戶目前可在旗下平台「報平安」，以及獲得政府、緊急部門等的資訊。

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