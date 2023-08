【KTSF】

加州參議院剛通過一項新法案,希望能加快發展可負擔房屋,法案已經送交州長紐森簽署。

在加州任何地方想要發展可負擔房屋,都會碰到官僚體系的繁文縟節,即使在發展經費都已經完備的情況下。

而加州參議院剛通過的SB 406法案,就是希望能幫忙解決這個被人詬病的問題,加快發展可負擔房屋,讓縣府能夠豁免部分規定,法案已送交州長紐森簽署。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。