【灣區新聞】Millbrae上週有色狼多次非禮女子 男疑犯被捕

中半島Millbrae街上上週三天內兩次出現色狼從背後撫摸女子,San Mateo縣警週日表示,已經拘捕一名男性疑犯。

疑犯是40歲的Jaime Garcia Mogollan,警方指,星期六有市民在San Bruno市一個公園看到一個可疑人物,於是聯絡警方。

警員到場後發現該名人士,吻合幾宗非禮案的疑犯描述,他涉嫌性侵被拘捕,被關押在懲教所,將會在星期一出庭。

其中一宗案件發生在8月13日,一名28歲女子稱,在Millbrae Ave旁的Spur Trail沿著小徑散步時,被一名男子從後撫摸。

兩日之後,一名38歲女子報稱,同樣在Millbrae市遇到類似事故,女子表示,在Poplar街200號路段和兒子一起散步時,亦被人從後撫摸。

San Mateo縣警接報後,向公眾發出疑犯照片,並在Spur Trail一帶放蛇和增派警員巡邏。

警方指,案中可能有更多被疑犯性侵的受害人,呼籲目擊者和事主聯絡警方,電話是(650) 363-4192。

