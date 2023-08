影評：宅男變賽車手的歷程《GT：跨界玩家》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個沉迷玩賽車電子遊戲的青少年,如何演變成一個專業賽車手的真實故事。

英國一個青少年Jann,沉迷於電子遊戲的世界中,是Gran Turismo 賽車遊戲的佼佼者。正好Nissan 日產汽車公司允許行銷部做出大膽的決定:就是從全球最佳的電子賽車選手當中,挑選出一組人來參加專業賽車。在這個不可思議的活動中,Jann 從來自世界各地的電玩賽車選手中,脫穎而出,最終取得被日產公司栽培的賽車手的機會。但是這也只是他賽車歷程的一半。從考取專業賽車執照、到面對其他專業賽車手、到後來在賽場上的歧視,Jann一一克服

縱然路程中也出現許多幾乎令他剎車的因素,例如賽場發生的致命意外,畢竟意外在電子遊戲中,最多只是要你重新啟動遊戲就行。

導演Neill Blomkamp 以拍慣科幻片著名。這部《Gran Turismo》算是距離現實最近的作品。而其中的賽車鏡頭帶刺激感,一些電玩和現實賽車的交錯鏡頭,在特效的襯托下,也有令人震撼的觀感。

很難想像,這是根據真實事蹟改編的一則故事。但是真人賽車手Jann Mardenborough 的這經歷,也確實需要告訴對賽車興趣不多的人。無可避免的是,看主人翁如何克服這歷程中多方面的障礙。先是家人的質疑與失望、成為專業賽車手過程中的訓練、甚至克服對自己的懷疑、如何從悲劇狀況中站起來,觀眾體驗這抱有理想的年輕人。正也是這樣,不一定需要是愛好賽車或電玩的觀眾,也都能夠從他的經歷中,獲取人生中的啟示和成長經歷。

《GT:跨界玩家 Gran Turismo》帶要有人們克服生活中,種種挑戰的啟發性。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.granturismo.movie/

“Gran Turismo” Review: PlayStation to Race Track to Theatres

