【有線新聞】

一名加拿大女子3年前向時任美國總統特朗普寄送劇毒郵件,罪成判囚21年10個月。

控罪指56歲的費里爾2020年9月,在魁北克的家中製造蓖麻毒素並寄到白宮,並在信中要求特朗普放棄競逐連任,在抵達白宮前被截獲。

同時擁有法國籍的費里爾之後攜槍入境美國時被捕,她承認九項有關生物武器的罪名,包括早前另外向8名得州官員郵寄類似劇毒信件,周四被判囚21年10個月,服刑後將遞解出境,並需受終身監察。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。