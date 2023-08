【灣區新聞】研究預測舊金山長者人口未來40年或增加三倍

【KTSF 毛皓延報導】

加州政府一項研究顯示,舊金山(三藩市)的長者人口,有機會在未來40年增加三倍,根據預測,2060年每6名舊金山人,就有一個是長者。

舊金山紀事報報導,在2020年,舊金山有48,000名80歲或以上的長者,根據州府財政部的預測,這個數字在2060年前,可能會升至137,000人,而同時整體人口會下降兩萬多人。

資料顯示,2020年舊金山長者數量佔整體人口5.6%,去到2060年就會有16.2%,這個升幅是加州多個縣中最高。

而在過去十年,舊金山長者人口一直緩緩上升,但在2020至2021年期間就急速增加,原因是大批年輕人在疫情高峰期間搬離舊金山,而長者就繼續留在舒適圈,他們多數住在日本城和華埠。

為了應對人口老化,當局已開始準備向長者提供各種房屋、醫療和經濟援助,尤其舊金山有大量亞裔人口,市府已經通過相關條例,協助英文不好的市民,並和安老自助處等社區組織合作,向年老的市民提供語言服務。

二戰後嬰兒潮(baby boom)期間出生的人口逐漸年老,是造成全國人口老化的原因,這一代人在2044年左右,大部份都會達到80歲。

