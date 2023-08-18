【灣區新聞】研究預測舊金山長者人口未來40年或增加三倍

【KTSF 毛皓延報導】

加州政府一項研究顯示，舊金山（三藩市）的長者人口，有機會在未來40年增加三倍，根據預測，2060年每6名舊金山人，就有一個是長者。

舊金山紀事報報導，在2020年，舊金山有48,000名80歲或以上的長者，根據州府財政部的預測，這個數字在2060年前，可能會升至137,000人，而同時整體人口會下降兩萬多人。

資料顯示，2020年舊金山長者數量佔整體人口5.6%，去到2060年就會有16.2%，這個升幅是加州多個縣中最高。

而在過去十年，舊金山長者人口一直緩緩上升，但在2020至2021年期間就急速增加，原因是大批年輕人在疫情高峰期間搬離舊金山，而長者就繼續留在舒適圈，他們多數住在日本城和華埠。

為了應對人口老化，當局已開始準備向長者提供各種房屋、醫療和經濟援助，尤其舊金山有大量亞裔人口，市府已經通過相關條例，協助英文不好的市民，並和安老自助處等社區組織合作，向年老的市民提供語言服務。

二戰後嬰兒潮（baby boom）期間出生的人口逐漸年老，是造成全國人口老化的原因，這一代人在2044年左右，大部份都會達到80歲。

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