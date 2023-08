【KTSF】

舊金山(三藩市)漁人碼頭附近又發生停泊在路邊的汽車遭打破玻璃搶劫案,事主的手提電腦和珠寶被偷。

週二下午近2時,在舊金山漁人碼頭Taylor街夾Bay街,有市民拍到匪徒坐著一輛沒有車牌的白色Lexus汽車犯案,匪徒下車將停泊在路邊的汽車逐一查看後,一輛白色的SUV就成了匪徒目標,他們打破車尾廂的玻璃,劫走車上的財物。

男事主向警方表示,他的手提電腦和珠寶被偷,事件中未有人被補。

