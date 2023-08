【KTSF】

南灣聖塔克拉拉縣8月21日星期一開始,將啟動新一輪的槍枝回收計劃。

槍枝回收活動從星期一開始,在三個地點,包括Santa Clara縣警局總部、South County分局和West Valley分局,縣警部門從社區收集不需要的槍支,並防止槍支落入壞人手中。

繳械每隻槍支將獲發一張50美元的Visa禮物卡,每人最多可得到五張禮物卡,先到先送,直到資金用完為止。

