中半島San Mateo市一處住宅區週五早上有山獅出沒。

照片中這隻大貓,早上被人發現在Vanessa Drive和South Grant Street逛大街。

警方接報後,在8點45分之前發出警告,趕到現場要求居民留在家中,並尋求額外的資源協助,警方搜尋附近,但還是沒有山獅蹤影。

任何人看到山獅,請打電話報警,電話:(650) 522-7700。

