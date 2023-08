【KTSF】

San Mateo警方表示,一名亞裔女子失蹤超過一個月,呼籲公眾協助尋人。

警方表示,39歲韓裔女子Dami Kim,自7月12日晚上約9時半被人見到,帶同她的寵物狗Curry在Bridgepointe Apartments附近之後就下落不明。

Kim身高5呎2吋,體重105磅,黑髮, 棕色眼睛。

警方說,Kim搬到San Mateo之前,曾在南加州橙縣和洛杉磯地區居住。

警方呼籲有相關訊息的民眾跟警方聯絡,電話是(650) 522-7676。

