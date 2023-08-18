【灣區新聞】聖荷西James Lick高中發生傷人案 兩學生被刺傷送院

【KTSF 張擎鳳報導】

南灣聖荷西James Lick高中發生傷人案，兩名學生被刺傷送院，學校一度封鎖，疑犯仍然在逃。

警方表示，週四11點半左右，James Lick高中發生了一宗刺傷人的案件，兩群男生在籃球場上打架，雙方拳打腳踢。

警方說，在打架期間，兩名男孩被刺傷，送院救治，學校職員最終分開兩班人，制止打鬥，有人看到疑犯逃離現場。

有學生說：「我是通過對講機聽說的，學校發出藍色警告，他們要封鎖學校，然後一些朋友告訴我，一個學生被刺傷了

學生們表示，學校被封鎖了至少半個小時，直到警察到場，並且確保學校安全。

學校當日的課程被取消，學生在中午相繼離開學校，家長接到通知後，趕去接子女回家。

有學生拍攝的片段顯示，兩群男生在籃球場上打架，但目前未能確定，片段中的打架是否就是週四早上引致學生被刺傷的打鬥。

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