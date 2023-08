【灣區新聞】聖荷西James Lick高中發生傷人案 兩學生被刺傷送院

【KTSF 張擎鳳報導】

南灣聖荷西James Lick高中發生傷人案,兩名學生被刺傷送院,學校一度封鎖,疑犯仍然在逃。

警方表示,週四11點半左右,James Lick高中發生了一宗刺傷人的案件,兩群男生在籃球場上打架,雙方拳打腳踢。

警方說,在打架期間,兩名男孩被刺傷,送院救治,學校職員最終分開兩班人,制止打鬥,有人看到疑犯逃離現場。

有學生說:「我是通過對講機聽說的,學校發出藍色警告,他們要封鎖學校,然後一些朋友告訴我,一個學生被刺傷了

學生們表示,學校被封鎖了至少半個小時,直到警察到場,並且確保學校安全。

學校當日的課程被取消,學生在中午相繼離開學校,家長接到通知後,趕去接子女回家。

有學生拍攝的片段顯示,兩群男生在籃球場上打架,但目前未能確定,片段中的打架是否就是週四早上引致學生被刺傷的打鬥。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。