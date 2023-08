【灣區新聞】舊金山市府律師動議要求暫緩擴展無人的士營運（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州公用事業委員會(CPUC)上星期通過讓無人駕駛的士公司Cruise和Waymo在舊金山(三藩市)提供收費服務,市府律師邱信福(David Chiu)基於無人駕駛/自駕的士為道路安全帶來影響,而發出動議要求當局暫緩擴展無人的士營運的決定。

在無人駕駛/自駕的士擴展營運不夠幾天後,北岸區就發生了一批Cruise無人的士停在路中間10多分鐘的情況,公司解釋指,週末舉行的Outside Lands音樂節帶來大量人流,令系統的無線網路連接出了問題。

舊金山市府律師邱信福表示,過去發生多宗無人的士阻礙應急人員和影響公共安全的情況,然而當局仍然批准無人的士擴展。

邱信福說:「我們都知道推行新科技時,安全必須是首要考量,我們現時不相信這個技術是安全,我們亦擔心這些無人車的表現。」

邱信福聯同其他市府官員,在週三向加州公用事業委員會發出動議,要求當局暫緩執行上星期的決定,有關的決定包括允許無人的士在任何地方和時間在市內提供收費載客服務,和沒有限制地擴充的士車隊,他形容這樣是令人擔憂。

邱信福說:「Cruise和Waymo都公開表明,他們計劃大量增加無人車數量,我們非常擔心這會造成交通擠塞,還可能會造成危險的事故。」

他認為當局在作決定時忽視了一些問題,而無人的士公司提供的數據亦不足。

邱信福說:「當局在決定擴展營運時,並沒有考量無人的士的安全問題,我們也失望當局沒有真正思考,幾千架無人的士在舊金山行駛會對環境帶來的影響。」

他表示,未來亦將有機會動議當局重新聆訊有關事宜。

