【灣區新聞】奧克蘭華裔長者劫殺案 兩被告其中一人罪成（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

75歲華裔長者Pak Ho 2021年3月在奧克蘭(屋崙)晨運期間遇到搶劫,匪徒擊打Pak Ho,導致他倒地受傷,送院後傷重死亡,疑犯被控謀殺,經過一個多星期陪審團審訊之後,陪審團週四下午達成判決,襲擊及搶劫Pak Ho的被告全部罪名成立,包括一級謀殺以及搶劫罪,另一名負責開車的被告,謀殺以及搶劫罪名不成立。

陪審團經過約一天退庭商議之後,週四下午4時左右有了裁決,28歲被告Teaunte Bailey一級謀殺罪名成立,搶劫、拒捕以及搶劫及盜竊另一名受害人罪名成立,一級謀殺罪名成立,最高刑罰是監禁25年至終身監禁。

至於59歲被告Demetrius Britton謀殺罪名不成立,陪審團未能就他的搶劫罪名達成一致裁決。

2021年3月9日星期二清晨,75歲的Pak Ho外出晨運,當日,Bailey和Britton駕駛一輛Ford Explorer,在尋找搶劫的目標,在Perkins街夾Jayne Ave看到Pak Ho,對他下手。

Bailey下車襲擊Pak Ho,搶走他的手機和財物,然後乘車逃走。

Pak Ho倒地,頭部受重創,送院當日已經需要靠儀器維持生命,後來傷重死亡。

警方同日拘捕了Bailey,有前科的Bailey搶劫Pak Ho時,還戴著假釋期間必須佩戴的電子腳環。

代表Bailey的辯護律師Darryl Stallworth表示,他的當事人搶劫和襲擊Pak Ho所犯的罪行可怕,但未達到謀殺的程度。

他表示,Bailey對裁決感到悲傷。

Pak Ho的女兒聽到裁決後情緒激動,案發至今將近兩年半,對受害人家屬是一段很長的時間。

法庭將於下星期三再舉行聆訊,決定判刑的日期。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。