【加州新聞】加州修憲案ACA1建議降低加稅公投過關門檻 納稅人團體及共和黨議員表反對（視頻）

多位民主黨人提案加州憲法修正案將現有地方政府加稅公投過關門檻,從現有的3分之2降低到55%,納稅人團體及共和黨議員反對這項提案。

Howard Jarvis納稅人協會週三連同多位加州共和黨籍的參眾議員及納稅人團體,在首府沙加緬度召開記者會,反對加州憲法修正案提案ACA1,該提案內容是准許地方一般責任債券(General Obligation Bonds)可負擔房屋、公共基礎設施等項目特別稅收所需的公投門檻,從現在的3分之2絕對多數票,降低到55%選民贊成即可,目的是在滿足地方政府迫切需求。

反對者表示,這是對13號提案的攻擊,因為ACA1將使提高地方稅收變得更容易。

1978年以3分之2多數票通過的13號提案,規定加州房地產稅即評估值每年的升值幅度不能超過2%,反對者擔心,ACA1通過,13號提案容易被推翻。

HJTA主席Jon Coupal說:「記住加州是美國稅收負擔最高的州之一,所得稅全美最高13.3%,州銷售稅為全美最高,汽油稅為全美最高,即便有13號提案,加州在50個州中排名第14,在人均地稅徵收方面,我們不是一個地稅低的州,這種稅收負擔的​​影響,導致人們搬出這個州,離開人口和企業的數量,是我們前所未見。」

也有反對者表示,受影響的不光只是屋主。

加州眾議員Diane Dixon說:「屋主不是唯一受影響,不光是住宅,付租金的公寓租戶,租店面或零售中心的小商業,出租用辦公室或店面空間的人,也會受到稅務負擔的影響,因為會打擊房東令他們要付更多的稅,這成本上升就轉嫁到租戶身上。」

加州參議員Janet Nguyen說:「說這將有助於基礎建設,我們做為選民已經被愚弄多少次了,我們一遍又一遍地被告知,加汽油稅,另一個汽油稅,又另一個汽油稅,這些錢已經還沒有完全100%,用來修復我們的基礎設施,所以我們選民不要被騙。」

ACA1由時任加州眾議員、現任舊金山市府律師邱信福等人撰寫,他們認為學區方面的提案,只要55%多數通過即可,而根據歷史數據,55%票數通過的機會遠比3分之2票數過極大,也因此支持ACA1,除了民主黨議員外,還包括加州許多縣市。

ACA1必須要先在議會通過,然後放入明年選票,不過加州議會民主黨佔多數,預料會輕鬆過關。

反對者表示,加州沉重的稅負,已經讓許多人搬離加州,相反的愛荷華州、亞利桑那州正效法佛羅里達州取消所得稅,吸引更多人搬過去。

