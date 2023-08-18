【國際新聞】英國負責照顧新生兒護士因殺害7嬰兒被定罪

August 18, 2023 新聞, 國際新聞
Lucy Letby (Cheshire Constabulary Police Force)

【KTSF 張擎鳳報導】

英國一名負責照顧新生兒的33歲護士，因殺害7名嬰兒而被定罪。

案發於英國北部的Countess of Chester醫院，因為突然發生大量嬰兒死亡個案，警方在2017年時展開調查，隨後發現，17宗嬰兒死亡或病重的個案中，負責照顧新生兒的護士Lucy Letby都有參與在內。

從2015至2016年間，現年33歲的Letby在這間醫院工作，她被控在這段時間內試圖殺害10名嬰兒，並且謀殺了7名嬰兒。

檢控方指控她以不同的方式故意傷害新生嬰兒，包括將空氣注入嬰兒的血液中，以及通過鼻胃管，將空氣或牛奶注入嬰兒的胃中。

她還被指控干擾呼吸管，並且在靜脈注射時添加胰島素來毒害嬰兒。

與此同時，檢控方亦舉證，警方在Letby的住所內，發現她寫下承認殺害嬰兒的紙條，但她否認所有控罪。

而辯方律師就表示，那是Letby在悲痛下寫的紙條，她因為醫院發生大量的嬰兒死亡個案，而對自己作為護士的能力失去信心，認為是自己做得不夠好，從而害死了那些嬰兒。

辯方也認為，醫院要為大量的嬰兒死亡個案負責，因為院方沒安排足夠的人手照顧新生兒，他們死於自然原因，而且控方並沒足夠的證據顯示Letby犯案。

陪審團週五裁定Letby殺害7名嬰兒，並且試圖殺害6名新生兒罪名成立。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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