【國際新聞】英國負責照顧新生兒護士因殺害7嬰兒被定罪

【KTSF 張擎鳳報導】

英國一名負責照顧新生兒的33歲護士,因殺害7名嬰兒而被定罪。

案發於英國北部的Countess of Chester醫院,因為突然發生大量嬰兒死亡個案,警方在2017年時展開調查,隨後發現,17宗嬰兒死亡或病重的個案中,負責照顧新生兒的護士Lucy Letby都有參與在內。

從2015至2016年間,現年33歲的Letby在這間醫院工作,她被控在這段時間內試圖殺害10名嬰兒,並且謀殺了7名嬰兒。

檢控方指控她以不同的方式故意傷害新生嬰兒,包括將空氣注入嬰兒的血液中,以及通過鼻胃管,將空氣或牛奶注入嬰兒的胃中。

她還被指控干擾呼吸管,並且在靜脈注射時添加胰島素來毒害嬰兒。

與此同時,檢控方亦舉證,警方在Letby的住所內,發現她寫下承認殺害嬰兒的紙條,但她否認所有控罪。

而辯方律師就表示,那是Letby在悲痛下寫的紙條,她因為醫院發生大量的嬰兒死亡個案,而對自己作為護士的能力失去信心,認為是自己做得不夠好,從而害死了那些嬰兒。

辯方也認為,醫院要為大量的嬰兒死亡個案負責,因為院方沒安排足夠的人手照顧新生兒,他們死於自然原因,而且控方並沒足夠的證據顯示Letby犯案。

陪審團週五裁定Letby殺害7名嬰兒,並且試圖殺害6名新生兒罪名成立。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。