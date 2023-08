【KTSF】

美國房貸利率本星期突破7厘水平,是超過20年來的新高。

根據Freddie Mac數據,30年期固定房貸利率,本星期平均升至7.09厘,是21年來最高水平,也是在這段期間,第三次房貸利率突破7厘以上。

根據按揭銀行家協會的調查,申請房貸的個案,本星期比前一個星期下跌0.8%,買屋申請房貸的需求,比一年前同期下跌26%。

