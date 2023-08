【KTSF 尹晉豪報導】

Milpitas高中一名前教師被捕,他涉嫌在2016年性侵一名學生。

Milpitas警方表示,受害者於7月報案,現已成年,當局指調查確定56歲的疑犯是Daniel McQuigg,他涉嫌在七年前與受害人發生了性關係,當時他是學校的老師,他在Milpitas聯合學區工作至2018年結束。

警方指,他現時因多項性侵犯重罪而被關押在Santa Clara縣監獄,警方相信事件可能還有更多受害者。

任何人如有相關訊息,可撥打(408) 586-2400。

