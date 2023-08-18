【全國新聞】被質疑應對山火處事不當 夏威夷應急管理官員辭職

August 18, 2023 新聞, 全國消息, none, 熱點關注
(County of Maui)

【KTSF 張擎鳳報導】

目前夏威夷Maui島火災死亡人數上升至111人，仍有過千人下落不明，這場大規模火災發生後，從Lahaina地區撤離的民眾，週四終於可以返回家園，災民質疑當局為何不拉響山火警報，讓民眾及時逃生，相關的應急官員週四以健康理由辭職。

山火摧毀了Maui茂宜島的Lahaina鎮，當局週四重開通往Lahaina的主要道路，撤離的民眾陸續返回家園，災民親眼目睹火災對他們的家園造成的破壞。

有居民說：「很難接受，看到Lahaina這樣的慘況，我不知道該說什麼，我在這裡長大，這裡是我們很多人的家

其中一位居民Michael Richter在大火中失去了他的家園和後父，但他從廢墟中找到他倖存的狗。

Richter說：「我最後一次大叫他的名字，他就突然出現了，他的眼睛剛剛閉上，身上的皮毛呈黑色

夏威夷的緊急警報系統有超過400個警報器遍佈全州，號稱是全球最大的緊急警報網絡，Maui有80個警報器，很多都在Lahaina一帶。

民眾質疑，為什麼當地官員在致命火災席捲茂宜島時，沒使用警報器通知居民疏散。

負責決定是否響起警報的應急管理官員Herman Andaya表示，不後悔沒使用警報器提醒民眾。

Andaya解釋說，警報器主要用於發生海嘯時，警告民眾去高處避難，他們擔心，如果警報響起，民眾會跑向山火，而不是遠離，而且有些警報器已經失靈。

夏威夷州長Josh Green說：「據我所知，我從未經歷過將警報器用於警示火災，但是其中一些警報器已經壞了，我們正在調查

據當地傳媒報導，大火發生時，Andaya正在Oahu島參加會議。

截至週三下午，搜救人員已經搜查38%的受影響地區，預計拜登總統將於星期一到訪茂宜島會見前線救緩人員。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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