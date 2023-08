【全國新聞】被質疑應對山火處事不當 夏威夷應急管理官員辭職

【KTSF 張擎鳳報導】

目前夏威夷Maui島火災死亡人數上升至111人,仍有過千人下落不明,這場大規模火災發生後,從Lahaina地區撤離的民眾,週四終於可以返回家園,災民質疑當局為何不拉響山火警報,讓民眾及時逃生,相關的應急官員週四以健康理由辭職。

山火摧毀了Maui茂宜島的Lahaina鎮,當局週四重開通往Lahaina的主要道路,撤離的民眾陸續返回家園,災民親眼目睹火災對他們的家園造成的破壞。

有居民說:「很難接受,看到Lahaina這樣的慘況,我不知道該說什麼,我在這裡長大,這裡是我們很多人的家

其中一位居民Michael Richter在大火中失去了他的家園和後父,但他從廢墟中找到他倖存的狗。

Richter說:「我最後一次大叫他的名字,他就突然出現了,他的眼睛剛剛閉上,身上的皮毛呈黑色

夏威夷的緊急警報系統有超過400個警報器遍佈全州,號稱是全球最大的緊急警報網絡,Maui有80個警報器,很多都在Lahaina一帶。

民眾質疑,為什麼當地官員在致命火災席捲茂宜島時,沒使用警報器通知居民疏散。

負責決定是否響起警報的應急管理官員Herman Andaya表示,不後悔沒使用警報器提醒民眾。

Andaya解釋說,警報器主要用於發生海嘯時,警告民眾去高處避難,他們擔心,如果警報響起,民眾會跑向山火,而不是遠離,而且有些警報器已經失靈。

夏威夷州長Josh Green說:「據我所知,我從未經歷過將警報器用於警示火災,但是其中一些警報器已經壞了,我們正在調查

據當地傳媒報導,大火發生時,Andaya正在Oahu島參加會議。

截至週三下午,搜救人員已經搜查38%的受影響地區,預計拜登總統將於星期一到訪茂宜島會見前線救緩人員。

