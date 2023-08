【全國新聞】Maui山火仍有過千人下落不明 當局指辨認屍體有難度

【KTSF 朱慧琪報導】

夏威夷Maui島山火至今111人死亡,仍有過千人下落不明,造成這次大規劃死傷慘重的成因,很多人都回歸咎於負責山火警報的應急官員當時並無拉響警報,讓居民能及時逃生,涉事的官員週四已辭職,並說並沒有因為沒拉響警報而後悔。

搜救人員連日繼夜尋找失蹤者,至今已搜索了約45%的火場面積。

而法醫小組和聯邦調查局正在從死者家屬中收集DNA樣本,以幫助識別死者的身份,不過由於大部份的屍體都經高溫火燒,當局指要辨認身份有一定難度。

夏威夷擁有世界上最大的公共安全戶外警報系統,造成這次大規劃死傷慘重的成因,很多人都歸咎於負責山火警報的唯一應急官員Herman Andaya,當時為何沒有拉響警報。

他就說說:「正如我之前提到,警報器主要用於應對海嘯,此所以幾乎所有警報器都是設在海岸線上,夏威夷公眾受訓練在警報響起時,向高處走

他指今次的事故是山火發生而不是海嘯,所以擔心公眾慣性聽到警報響時,會走到正的發生山火的山上。

他又說,這是一個室外警報器,很多人在室內開著冷氣,就算拉響警報他們都不會聽到。

此外,他也表示對於沒拉響警報,他自己並無後悔,他說就算拉響警報,也救不了山腰上的那些人。

他週四以健康為由已辭職,Maui市長就說接任人選稍後會公佈。

當局目前除了尋找更多失蹤者外,正著手調查山火成因,當中無啟動的警報,將成為調查的焦點。

夏威夷司法部長表示,她將引入一個民間的第三方救災組織,來全面評估所發生的情況。

