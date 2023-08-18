【灣區新聞】賴清德快閃過境舊金山 有支持群眾也有示威人潮（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣副總統賴清德結束出訪，已經回到台灣，整個過程零意外，回顧他週三在舊金山的九小時快閃過境，有支持群眾也有示威人潮，但各方都很克制，並未出現衝突場面，至於美方接待規格是否有所壓制，則出現不同解讀。

台灣副總統賴清德週三晚結束七百人僑宴活動後，便搭機返回台灣，結束這趟七天六夜的巴拉圭出訪行程。

台灣僑委會委員長徐佳青說：「可以說是鐵人行程，因為七天六夜當中，三夜都是睡在飛機上，真正睡在床上的時間只有三夜，真的是非常辛苦的旅程。」

賴清德在舊金山不到十小時的過境，外界最關注的，還是美方由誰出面接待？規格又是如何？

先前在紐約因為妹妹婚禮而缺席接機的美國在臺協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger），這次現身舊金山前來接送機，同桌的還包括前國土安全部長Janet Napolitano，以及鳳凰城市長Kate Gallego，並未見美方重量級人士。

這次賴清德過境非常低調而節制，週三晚的僑宴保安限制跟過去相比已大幅放鬆，包括賓客可以攜帶手機入內拍攝，也允許媒體進入僑宴現場拍攝，不過一些過境安排的細節，還是受到熱議。

美方以多年來接待台灣副元首慣例行事，不過羅森伯格先前沒到紐約接機，一度引發接待降級的質疑，加上紐約和舊金山來回過境時間都格外短暫，也沒有拜會美國政界人士的活動，因此被質疑此行受到美方壓制。

不過台灣外交部已駁斥這個說法，灣區有綠營人士認為，低調節制的過境方式更為妥當。

民進黨矽谷支黨部顧問王龍文說：「大家低調一點比較好，因為台灣的話大家都是很擔憂，中共的獨裁政權對台灣其實是非常不友善的，我們覺得低調一點，台灣的安全第一，我們也不要給世界找麻煩。」

賴清德的抵達不但吸引到大批的歡迎人潮，在馬路的對面也有示威的人潮，同時還有個人是來反對中國政府的，因此有三方的人馬在這邊等候賴清德的到來。

正在競選總統的賴清德，目前的民調穩定領先，在他抵達下榻的Hyatt Regency酒店時，受到支持者熱烈歡迎。

不過賴清德下榻酒店，以及出席僑宴活動外的馬路上都有示威人潮，參與組織除了舊金山灣區統促會，還有多個和統會組織，也有自發來的民眾。

舊金山灣區統促會第一副會長黃楚文說：「他藉過境美國搞台獨，大家都知道賴清德是頑固的台獨份子，他這次藉過境美國就是依美謀獨。」

示威者明瑛說：「剛才有人問說是不是有人付你們錢了，我剛才說過了，付我們前如果不是正確的，我們都不去，我們為了祖國的統一，我們都是自發地來抗議台獨。」

周先生說：「我們反對賴清德依美謀獨，他來這邊事實上就是要破壞中美的關係。」

也有反共人士打算在示威人群對面，舉行反中示威，一度遭到警方以避免衝突為由驅離，隨後他獲准在歡迎群眾中表達立場，還拿著台灣獨立的標語。

反中人士Steven說：「（今天為什麼會出來嗆聲？）因為台灣是自由世界，神聖而不可分割的一部份，我們絕對不會讓共產黨，以領土完整把台灣的自由民主給顛覆了，所以說我就來挑釁這些支持共產黨的人。」

綠營人士則對於親中人士的示威行動低調回應 。

北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦說：「我們基本上認為，他們抗議，表示台灣真的是一個民主自由的國家，而且是一個主權獨立的國家，他們愈抗議我們，我們表示說，我們台灣真的是一個非常民主又自由的國家。」

北加州台灣同鄉聯合會秘書長林政原說：「在美國當然是言論自由，每個人都有表達意見的機會，但是我想他們很多人都是，只是被動員來的，他們也不知道自己在講的是甚麼東西，但是很希望說他們能藉著這個經驗，能夠體會到說民主自由，還有言論自由是多麼重要的一件事情。」

儘管支持者和示威者都情緒高漲，但彼此相當克制，在平和中各自表達訴求。

中國駐舊金山總領事館也針對賴清德過境發聲明，表示堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台獨分裂分子，以任何名義和理由做所謂的「竄美」。

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