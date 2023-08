【灣區新聞】賴清德快閃過境舊金山 有支持群眾也有示威人潮（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣副總統賴清德結束出訪,已經回到台灣,整個過程零意外,回顧他週三在舊金山的九小時快閃過境,有支持群眾也有示威人潮,但各方都很克制,並未出現衝突場面,至於美方接待規格是否有所壓制,則出現不同解讀。

台灣副總統賴清德週三晚結束七百人僑宴活動後,便搭機返回台灣,結束這趟七天六夜的巴拉圭出訪行程。

台灣僑委會委員長徐佳青說:「可以說是鐵人行程,因為七天六夜當中,三夜都是睡在飛機上,真正睡在床上的時間只有三夜,真的是非常辛苦的旅程。」

賴清德在舊金山不到十小時的過境,外界最關注的,還是美方由誰出面接待?規格又是如何?

先前在紐約因為妹妹婚禮而缺席接機的美國在臺協會主席羅森伯格(Laura Rosenberger),這次現身舊金山前來接送機,同桌的還包括前國土安全部長Janet Napolitano,以及鳳凰城市長Kate Gallego,並未見美方重量級人士。

這次賴清德過境非常低調而節制,週三晚的僑宴保安限制跟過去相比已大幅放鬆,包括賓客可以攜帶手機入內拍攝,也允許媒體進入僑宴現場拍攝,不過一些過境安排的細節,還是受到熱議。

美方以多年來接待台灣副元首慣例行事,不過羅森伯格先前沒到紐約接機,一度引發接待降級的質疑,加上紐約和舊金山來回過境時間都格外短暫,也沒有拜會美國政界人士的活動,因此被質疑此行受到美方壓制。

不過台灣外交部已駁斥這個說法,灣區有綠營人士認為,低調節制的過境方式更為妥當。

民進黨矽谷支黨部顧問王龍文說:「大家低調一點比較好,因為台灣的話大家都是很擔憂,中共的獨裁政權對台灣其實是非常不友善的,我們覺得低調一點,台灣的安全第一,我們也不要給世界找麻煩。」

賴清德的抵達不但吸引到大批的歡迎人潮,在馬路的對面也有示威的人潮,同時還有個人是來反對中國政府的,因此有三方的人馬在這邊等候賴清德的到來。

正在競選總統的賴清德,目前的民調穩定領先,在他抵達下榻的Hyatt Regency酒店時,受到支持者熱烈歡迎。

不過賴清德下榻酒店,以及出席僑宴活動外的馬路上都有示威人潮,參與組織除了舊金山灣區統促會,還有多個和統會組織,也有自發來的民眾。

舊金山灣區統促會第一副會長黃楚文說:「他藉過境美國搞台獨,大家都知道賴清德是頑固的台獨份子,他這次藉過境美國就是依美謀獨。」

示威者明瑛說:「剛才有人問說是不是有人付你們錢了,我剛才說過了,付我們前如果不是正確的,我們都不去,我們為了祖國的統一,我們都是自發地來抗議台獨。」

周先生說:「我們反對賴清德依美謀獨,他來這邊事實上就是要破壞中美的關係。」

也有反共人士打算在示威人群對面,舉行反中示威,一度遭到警方以避免衝突為由驅離,隨後他獲准在歡迎群眾中表達立場,還拿著台灣獨立的標語。

反中人士Steven說:「(今天為什麼會出來嗆聲?)因為台灣是自由世界,神聖而不可分割的一部份,我們絕對不會讓共產黨,以領土完整把台灣的自由民主給顛覆了,所以說我就來挑釁這些支持共產黨的人。」

綠營人士則對於親中人士的示威行動低調回應 。

北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦說:「我們基本上認為,他們抗議,表示台灣真的是一個民主自由的國家,而且是一個主權獨立的國家,他們愈抗議我們,我們表示說,我們台灣真的是一個非常民主又自由的國家。」

北加州台灣同鄉聯合會秘書長林政原說:「在美國當然是言論自由,每個人都有表達意見的機會,但是我想他們很多人都是,只是被動員來的,他們也不知道自己在講的是甚麼東西,但是很希望說他們能藉著這個經驗,能夠體會到說民主自由,還有言論自由是多麼重要的一件事情。」

儘管支持者和示威者都情緒高漲,但彼此相當克制,在平和中各自表達訴求。

中國駐舊金山總領事館也針對賴清德過境發聲明,表示堅決反對任何形式的美台官方往來,堅決反對台獨分裂分子,以任何名義和理由做所謂的「竄美」。

