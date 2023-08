【加州新聞】颶風Hilary料成84年來首個登陸南加州的熱帶風暴

【KTSF 尹晉豪報導】

目前在墨西哥對開太平洋海域的颶風Hilary,風力已經增強至4級,很可能會吹襲南加州,而成為84年來第一個登陸南加州的熱帶風暴,預計會帶來狂風暴雨,墨西哥當局已經向巴哈半島北部及內陸部份地區發出警告,而Hilary是否會為舊金山(三藩市)灣區帶來影響?

美國颶風中心說Hilary的持續風力,在西岸時間週五凌晨4點鐘達到時速145英里,預計會快速增強,週五較早時的位置是在墨西哥巴哈半島最南端Los Cabos以南約400英里緩慢向著西南移動,隨後逐漸轉向北移動,週六晚上接近巴哈半島,週日抵達南加州,到時會減弱為一股熱帶風暴。

氣象局表示,Hilary會是自1939年9月以來,第一股登陸南加州的熱帶風暴,洛杉磯和聖地牙哥等地從週日晚上到下週二都會下雨。

至於舊金山灣區,《舊金山紀事報》引述氣象學家預測,Hilary風尾掃過灣區時,預計會有陣雨和雷暴,而整個8月份的降雨總量也會異常地高。

截至週五,聯合航空公司為週日至週一之間搭聯航班機出行的乘客給予豁免待遇,豁免適用於南加州的多個機場,包括洛杉磯、Santa Barbara、聖地牙哥和Palm Springs,聯航允許持票人在8月28日之前重新安排行程,並免除費用。

