【加州新聞】南加YSL名店發生快閃搶劫案 警拘一人追緝一女子

【KTSF 朱慧琪報導】

南加州洛杉磯縣日前再發生集體快閃打劫商店案，十日內已經有三宗，而第一宗在Glendale市一間名店發生的快閃搶劫案，警方宣佈拘捕一人，通緝另一人。

Glendale警方拘捕23歲的Ivan Isaac Ramirez，他涉嫌在上週衝入Glendale市的YSL名店搶劫的30人之一。

警方指，他策劃集體搶劫行動，在犯案過程中壓倒店員，並搶走近40萬美元的商品逃去。

Ramirez目前正面臨多項控罪，包括有組織零售盜竊、入室盜竊、重大盜竊和共謀，警方目前已經鎖定了第二名疑犯，21歲的女子Brianna Jimenez，並正通緝她。

近日來連續發生同類的集體快閃搶劫案，最新一宗發生在本星期二，警方週四透露幾十個蒙面穿連帽衣的匪徒湧入洛杉磯South la Brea大道一間服裝店，在幾分鐘內劫走十萬元的貨品，然後乘坐多架接應的汽車逃走。

在此之前在週六，在洛杉磯Woodland HIlls的Westfield Topagan商場內一間Nordstrom百貨公司，遭到匪徒集體快閃打劫，損失30萬元的貨品。

警方表示，這些案件背後有多個犯罪組織，涉及黑幫人馬、專業零售小偷，並有黑市接贓，所以匪徒一再犯案。

警方已經成立專案小組對付這種有組織針對零售業的快閃打劫活動。

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