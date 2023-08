【加州新聞】南加YSL名店發生快閃搶劫案 警拘一人追緝一女子

【KTSF 朱慧琪報導】

南加州洛杉磯縣日前再發生集體快閃打劫商店案,十日內已經有三宗,而第一宗在Glendale市一間名店發生的快閃搶劫案,警方宣佈拘捕一人,通緝另一人。

Glendale警方拘捕23歲的Ivan Isaac Ramirez,他涉嫌在上週衝入Glendale市的YSL名店搶劫的30人之一。

警方指,他策劃集體搶劫行動,在犯案過程中壓倒店員,並搶走近40萬美元的商品逃去。

Ramirez目前正面臨多項控罪,包括有組織零售盜竊、入室盜竊、重大盜竊和共謀,警方目前已經鎖定了第二名疑犯,21歲的女子Brianna Jimenez,並正通緝她。

近日來連續發生同類的集體快閃搶劫案,最新一宗發生在本星期二,警方週四透露幾十個蒙面穿連帽衣的匪徒湧入洛杉磯South la Brea大道一間服裝店,在幾分鐘內劫走十萬元的貨品,然後乘坐多架接應的汽車逃走。

在此之前在週六,在洛杉磯Woodland HIlls的Westfield Topagan商場內一間Nordstrom百貨公司,遭到匪徒集體快閃打劫,損失30萬元的貨品。

警方表示,這些案件背後有多個犯罪組織,涉及黑幫人馬、專業零售小偷,並有黑市接贓,所以匪徒一再犯案。

警方已經成立專案小組對付這種有組織針對零售業的快閃打劫活動。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。