【科技新聞】Facebook 7.25億元數據私隱和解案 有意索償者要盡快申請（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

有關社交媒體Facebook 7.25億元數據私隱和解案,索償的人要盡快辦理申請。

任何人在美國,如果在過去16年開設Facebook賬戶,大概只有一星期時間可以申請本案的索償。

Facebook母公司Meta就連串侵犯數據私隱的集體訴訟達成和解,而在去年12月同意支付7.25億元賠償。

這些集體訴訟指控Facebook容許第三方接觸用戶的私人數據,以及在未經同意下接觸用戶的朋友。

這宗集體訴訟包含指控政治顧問公司Cambridge Analytica接觸大約7千萬個美國用戶的Facebook私人數據,而這間公司曾經在2016年為時任總統候選人特朗普的競選陣營服務,至於牽涉的私人資料,可能包括出生日期,以至私人通訊等個人資料。

有資格提出索償申請的人,必須在2007年5月24日至2022年12月22日期間在美國擁有Facebook賬戶,填妥表格之後,可以在網上或郵寄申請,截至日期是8月25日星期五。

