【加州新聞】洛杉磯縣婆婆被匪徒搶手袋 一度被拖行10英尺（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

加州的搶劫案愈趨猖獗,近日南加州洛杉磯縣一名75歲婆婆,在銀行櫃員機提取現金後,被一名男子搶手袋,匪徒甚至將婆婆拖行10英尺。

閉路電視拍下了這個令人痛心的畫面,當婆婆試圖抓住她的手袋時,一名男子將她在停車場拖行近10英尺。

This is scary folks. A robbery yesterday at the B of A parking lot on Azusa Ave in Hacienda Heights, interrupted by good samaritans! Hey @HildaSolis,@SupJaniceHahn and all the social justice warriors, how’s that “reimagining” working out?#VictimsMatter pic.twitter.com/HSFaA0CGDh

— Alex Villanueva (@AlexVilanueva33) August 15, 2023