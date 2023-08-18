【加州新聞】洛杉磯縣婆婆被匪徒搶手袋 一度被拖行10英尺（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

加州的搶劫案愈趨猖獗，近日南加州洛杉磯縣一名75歲婆婆，在銀行櫃員機提取現金後，被一名男子搶手袋，匪徒甚至將婆婆拖行10英尺。

閉路電視拍下了這個令人痛心的畫面，當婆婆試圖抓住她的手袋時，一名男子將她在停車場拖行近10英尺。

This is scary folks. A robbery yesterday at the B of A parking lot on Azusa Ave in Hacienda Heights, interrupted by good samaritans! Hey @HildaSolis,@SupJaniceHahn and all the social justice warriors, how’s that “reimagining” working out?#VictimsMatter pic.twitter.com/HSFaA0CGDh — Alex Villanueva (@AlexVilanueva33) August 15, 2023

洛杉磯縣警的調查指，一名75歲的婆婆週一早上11時，在位於哈仙達崗市廣場內（Hacienda Heights）的銀行櫃員機提取現金後，一名賊人向她行近並搶去婆婆手袋，婆婆一度抓著手袋不放，之後慘遭匪徒將她在地上拖行10英尺，有目擊者期間嘗試幫忙，不過最終匪徒都是搶走了婆婆手袋，畫面見到婆婆最後自己站起來。

到涉事廣場的購物的人，現在都顯得格外小心。

Helen Feng的商店就是位於現場銀行的旁邊，她經常會提醒客人。

Feng說：「若有需要，我會讓員工，看著客人上車或陪他們去取車。」

現在有關的影片是洛杉磯縣警調查的一部份， 影片的發佈者是前洛杉磯縣警局長Alex Villanueva，他發帖文顯然針對縣議員Hilda Solis和Janice Hahn，他並且問所有那些社會正義鬥士，對此有何反思。

他是指在2020年，洛杉磯縣選民批准了一項9億美元，用於社區服務和監禁替代方案，對此，縣議員Solis回應指，公眾安全措施得到洛杉磯縣選民壓倒性贊成，最近也得到了法院的支持，同樣的選民也投票撤走那個時任縣警長，他批評選民的表決，顯示差勁的判斷力和領導能力。

另一名縣議員Hahn就回應說，他下令在哈仙達崗和羅蘭崗安裝了44個車牌閱讀器，希望這些監控鏡頭能夠協助警方解決這宗罪案。

不過一些選民就好像Feng說，當局應採取更多行動保障市民安全：「警方要有作為，政府也要有作為。」

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