【KTSF】

根據聯邦監測數據,全國範圍內的COVID感染水平相對較低,但正在上升。

隨著全國各地的學校開始新的學年,疾控中心表示,自7月初以來,因COVID而住院的人數一直在攀升。

芝加哥公共衛生部表示,上週每天大約出現72宗病例,比前一週增加了4%。

衛生官員表示,儘管COVID的住院率達到4月份以來的最高水平,但比以前低得多。

CDC表示,目前國內住院部和重症監護室大約有1%的床位,用於收治COVID患者,在Omicron病毒激增期間,這個病床比例就超過2成,因此衛生官員提醒民眾要注意,並且接種更新版本的COVID疫苗。

