【灣區新聞】台灣副總統賴清德過境舊金山 結束出訪巴拉圭行程

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣副總統賴清德結束出訪巴拉圭，週三下午抵達舊金山國際機場過境，並於凌晨1點多搭機返回台灣，結束共計7天6夜的出訪行程，來看賴清德週三抵達時的情況，以及歡迎和示威的場面。

台灣副總統賴清德週三抵達舊金山展開不到十小時的快閃過境，他在將近4點半抵達下榻的Hyatt Regency酒店，最受矚目的就是先前因為家人婚禮而在紐約缺席的美國在台協會AIT理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger），她按照先前的預告，特地到舊金山接機，賴清德也在臉書貼出照片。

陪同賴清德的還包括台灣駐美代表蕭美琴、僑委會委員長徐佳青、駐舊金山台北經文處處長賴銘琪，以及兩位僑教中心主任莊雅淑和蘇上傑。

僑界方面將有超過三百位支持者週三下午3點就守候在舊金山機場附近的Hyatt Regency酒店，甚至還有從南加州組團來的支持者。

台灣僑務委員李文雄說：「我們這次來是以歡迎副總統的身份，而不是候選人的身份，所以這個心情是不一樣的，我們覺得他到美國來，或是到南美洲去做小英總統的特使，這件事是他的光榮，也是台灣的光榮，他的走出去就是台灣走出去。」

北美台灣科技年會主席 Kattie說：「今天特別過來到場支持我們台灣的副總統，賴清德副總統，我們希望可以幫台灣為國際發聲。」

北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長 吳怡明說：「我們真的是很高興，台灣的民主自由終將成為世界最珍貴的資產，我們必定讓台灣站上國際的舞台。」

不過，酒店馬路對面則是示威的隊伍，示威活動由總指揮池洪湖號召，有近兩百人出席，參與的組織除了統促會，還有多個和統會組織。

不過也有反共人士週三前往示威活動地點，舉行反中示威，一度遭到警方驅離，不過隨後他獲准在歡迎群眾中表示立場，還拿著台灣獨立的標語。

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