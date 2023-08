【灣區新聞】台灣副總統賴清德過境舊金山 結束出訪巴拉圭行程

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣副總統賴清德結束出訪巴拉圭,週三下午抵達舊金山國際機場過境,並於凌晨1點多搭機返回台灣,結束共計7天6夜的出訪行程,來看賴清德週三抵達時的情況,以及歡迎和示威的場面。

台灣副總統賴清德週三抵達舊金山展開不到十小時的快閃過境,他在將近4點半抵達下榻的Hyatt Regency酒店,最受矚目的就是先前因為家人婚禮而在紐約缺席的美國在台協會AIT理事主席羅森伯格(Laura Rosenberger),她按照先前的預告,特地到舊金山接機,賴清德也在臉書貼出照片。

陪同賴清德的還包括台灣駐美代表蕭美琴、僑委會委員長徐佳青、駐舊金山台北經文處處長賴銘琪,以及兩位僑教中心主任莊雅淑和蘇上傑。

僑界方面將有超過三百位支持者週三下午3點就守候在舊金山機場附近的Hyatt Regency酒店,甚至還有從南加州組團來的支持者。

台灣僑務委員李文雄說:「我們這次來是以歡迎副總統的身份,而不是候選人的身份,所以這個心情是不一樣的,我們覺得他到美國來,或是到南美洲去做小英總統的特使,這件事是他的光榮,也是台灣的光榮,他的走出去就是台灣走出去。」

北美台灣科技年會主席 Kattie說:「今天特別過來到場支持我們台灣的副總統,賴清德副總統,我們希望可以幫台灣為國際發聲。」

北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長 吳怡明說:「我們真的是很高興,台灣的民主自由終將成為世界最珍貴的資產,我們必定讓台灣站上國際的舞台。」

不過,酒店馬路對面則是示威的隊伍,示威活動由總指揮池洪湖號召,有近兩百人出席,參與的組織除了統促會,還有多個和統會組織。

不過也有反共人士週三前往示威活動地點,舉行反中示威,一度遭到警方驅離,不過隨後他獲准在歡迎群眾中表示立場,還拿著台灣獨立的標語。

