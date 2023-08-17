【灣區新聞】聖荷西警員調查家庭糾紛案期間遭疑犯開槍擊中受傷

【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西週三發生槍擊事件，有一名警員中槍，送醫後傷勢仍然嚴重，但目前狀況已經穩定。

事發地點在Auzerais大道1300號的公寓，警方在早上8時20分左右接報，有一名女子因丈夫喝醉酒威脅要打她，躲在家中的廁所撥打911求救。

聖荷西警方到場時，卻被埋伏在樓梯上的男子攻擊，其中一名帶頭的女員警被男子用槍擊中腹部，需要同伴將她帶離第一線。

涉案男子則是將自己與妻子鎖在家中，與警方僵持了約四個小時，直到特種部隊在中午展開攻堅行動。

在場媒體事後看到一名男子被警方送上救護車，疑似為本案疑犯，當局也證實疑犯被送醫。

有消息透露，疑犯在被捕過程中，疑似被警犬咬傷，但目前警方沒有公佈疑犯的身體狀況。

警方在傍晚召開記者會，公佈疑犯為44歲的Gabriel Mario Carreras，他先前在Santa Clara縣已被判有重罪，並正在服緩刑，聖荷西警察局長對此表達憤怒。

聖荷西警察局長Anthony Mata說：「今晚我站在你們面前，心情激動、憤怒、感激，並為這個偉大部門的警官們感到自豪。」

局長也透露，中槍的女警員擁有10年的資歷，並是聖荷西第一位中槍的女警官，她的傷勢仍然嚴重，但目前情況已經穩定，正留院觀察當中。

而市聖荷西長馬漢也在記者會上表示，不敢相信在聖荷西出現槍擊事件，尤其是看到槍械出現在本來就不該有槍的重罪犯手中。

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