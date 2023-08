【灣區新聞】聖荷西警員調查家庭糾紛案期間遭疑犯開槍擊中受傷

【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西週三發生槍擊事件,有一名警員中槍,送醫後傷勢仍然嚴重,但目前狀況已經穩定。

事發地點在Auzerais大道1300號的公寓,警方在早上8時20分左右接報,有一名女子因丈夫喝醉酒威脅要打她,躲在家中的廁所撥打911求救。

聖荷西警方到場時,卻被埋伏在樓梯上的男子攻擊,其中一名帶頭的女員警被男子用槍擊中腹部,需要同伴將她帶離第一線。

涉案男子則是將自己與妻子鎖在家中,與警方僵持了約四個小時,直到特種部隊在中午展開攻堅行動。

在場媒體事後看到一名男子被警方送上救護車,疑似為本案疑犯,當局也證實疑犯被送醫。

有消息透露,疑犯在被捕過程中,疑似被警犬咬傷,但目前警方沒有公佈疑犯的身體狀況。

警方在傍晚召開記者會,公佈疑犯為44歲的Gabriel Mario Carreras,他先前在Santa Clara縣已被判有重罪,並正在服緩刑,聖荷西警察局長對此表達憤怒。

聖荷西警察局長Anthony Mata說:「今晚我站在你們面前,心情激動、憤怒、感激,並為這個偉大部門的警官們感到自豪。」

局長也透露,中槍的女警員擁有10年的資歷,並是聖荷西第一位中槍的女警官,她的傷勢仍然嚴重,但目前情況已經穩定,正留院觀察當中。

而市聖荷西長馬漢也在記者會上表示,不敢相信在聖荷西出現槍擊事件,尤其是看到槍械出現在本來就不該有槍的重罪犯手中。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。