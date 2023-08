【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山(三藩市)聯合校區週三開學,因此該校區的總監和領導人,週三都到訪William Cobb小學,並且與老師一起在開學的第一日迎接學生。

舊金山聯合校區週三開學,預計會有4萬8千名學生到學校報到,不少家長送子女上學,有媽媽第一次送她的雙胞胎子女上學。

家長Max Jones說:「前幾天我們來到這裡停車,然後四處走走,以了解間學校的地形,我們討論了去學校玩、結識新朋友以及學校午餐。」

雖然舊金山聯合校區仍然面臨教師短缺的問題,但校區的領導人表示,校區會招聘人手,並且重申校區有能力和資源,照顧好學生。

比如William Cobb小學,就是舊金山聯合校區的一間社區學校,所以它會得到一些額外的資源,應付學生的需要。

