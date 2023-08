【KTSF】

一名坐在兒童手推車上的4歲女童,週二在舊金山(三藩市)Caltrain火車站外與家長過馬路期間被車撞死。

警方表示,事發於週二下午約5時15分,在4街夾King的交界,當時女童的父母以手推車推著女童過馬路,一架SUV撞向他們,女童送院後傷重死亡。

她的爸爸重傷,有生命危險。

