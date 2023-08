【灣區新聞】舊金山明年3月5日舉行總統初選 選民要留意有否登記所屬政黨（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

舊金山(三藩市)將於明年3月5日舉行政黨的總統初選,選民要留意他們是否登記了所屬的政黨。

舊金山選務署已經郵寄了通知給選民,解釋選民已登記的所屬政黨,如何影響那些候選人在3月5日總統初選的選票上,這也標誌著選務署總統初選開始的外展計劃,這個計劃是要確保每個選民所收到的選票上,列出他們屬意的總統初選參選人。

選務署希望選民在未來幾個星期能夠上網到Sfelections.org/voterportal,或聯絡選務署辦公室去確認或更新他們在選民紀錄上的資料。

在明年3月5日的總統初選,所有選票將會列明選民提名和非黨派的參選人,以及州府和地方選舉提案,包括美國總統選舉。

如果選民已經登記所屬政黨,他們將自動收到選票上列明所屬政黨提名的所有參選人,但如果想得到不同的選票,他們需要再次登記一個不同所屬的政黨。

如果選民已經登記投票,又沒有選擇一個政黨,他們收到的選票上,將不會列出任何政黨提名的參選人,除非他們重新登記,並且填寫政黨,又或者要求一張選票上沒有指定所屬的政黨,對於這個部份,選務署將於10月公佈詳細資料,以及郵寄更多資料給這些選民。

一般而言,民主黨與共和黨的黨內總統初選,是在各州分別舉行黨團會議或初選,然後組成黨代表團到全國黨大會,推舉代表本黨的候選人參加大選。

加州的總統初選,合資格的政黨可以採取以下兩種方式的其中一種,第一種是封閉式,即是說某一政黨只容許本黨籍的選民參加。

另一種是半封閉式,即是說某一政黨開放給無黨籍選民參加。

至於其他公職的初選,就是得票最多的前兩位參選人,不論政黨所屬,他們將會在大選中對決。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。