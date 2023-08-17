【灣區新聞】華裔老翁被劫殺案控辯雙方結案陳詞 控方斥被告藐視生命（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

75歲華裔老翁Pak Ho，2021年在奧克蘭（屋崙）晨運期間被謀殺一案續審，控辯雙方作結案陳詞，控方批評兩名被告藐視生命，辯方解釋被告只是劫匪，不是殺人犯，形容這宗悲劇是意外。

28歲被告Teaunte Bailey的代表律師指Bailey，由週二晚開始一直不舒服及嘔吐，因此留在縣監獄，週三沒有出庭。

控方作結案陳詞，指綜合閉路電視及電子腳環訊號等證據，顯示Bailey和59歲被告Demetrius Britton，在2021年3月9日案發當天早上約6點，駕駛一架Ford Explorer，在奧克蘭51街夾Shattuck Avenue的ARCO油站出現，，兩人之後去到5分鐘外的Perkins街270號附近尋找犯案目標，發現Pak Ho獨自一人，手持拐杖和年紀大，鏡頭拍到相信是Bailey的人下車，攻擊Pak Ho，並搶走他的財物，之後迅速上車逃去。

控方指，Pak Ho受傷後躺在地上，沒有人在場可以幫忙，形容他當時情況無助只是等死，批評兩名被告忽視生命的神聖，指Pak Ho的生命，對於兩人來說只是值一部電話、現金和信用卡。

控方指，Bailey電子腳環的訊號和影片的時間地點都吻合，警方在當天下午和Bailey展開追逐，過程高達時速70英里，Bailey衝過多個紅燈和停車標誌，失控撞車後，更嘗試劫走另一架車，被警方包圍後被捕。

警方搜出Pak Ho的電話、信用卡和現金，在他的右手發現傷口和血跡，較早前他亦是用右手攻擊事主。

Bailey的代表律師表示，相信陪審團可以輕易對他拒捕和打劫的罪名下判斷，但就指他只是一名劫匪，而不是殺人犯，說他不是使用刀和槍械等武器襲擊，根本不知道Pak Ho會死，亦不知道他年老和各種身體狀況，所以不構成藐視生命。

Britton的代表律師指，兩人離開ARCO油站後，Britton有在途中下車，之後有可能有另一個非洲裔男子上車，指Britton可能在案發時根本不在場，他又指現場唯一證人視力不好，很難判斷在現場的就是Britton本人。

兩人被控謀殺和搶劫罪，Bailey就外加一宗搶劫、一宗拒捕和入屋爆竊控罪，原本兩人還有特別情況的附加控罪，但Alameda縣地檢處在開案陳詞前撤銷會加重刑罰的附加控罪。

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