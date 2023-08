【灣區新聞】華裔老翁被劫殺案控辯雙方結案陳詞 控方斥被告藐視生命（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

75歲華裔老翁Pak Ho,2021年在奧克蘭(屋崙)晨運期間被謀殺一案續審,控辯雙方作結案陳詞,控方批評兩名被告藐視生命,辯方解釋被告只是劫匪,不是殺人犯,形容這宗悲劇是意外。

28歲被告Teaunte Bailey的代表律師指Bailey,由週二晚開始一直不舒服及嘔吐,因此留在縣監獄,週三沒有出庭。

控方作結案陳詞,指綜合閉路電視及電子腳環訊號等證據,顯示Bailey和59歲被告Demetrius Britton,在2021年3月9日案發當天早上約6點,駕駛一架Ford Explorer,在奧克蘭51街夾Shattuck Avenue的ARCO油站出現,,兩人之後去到5分鐘外的Perkins街270號附近尋找犯案目標,發現Pak Ho獨自一人,手持拐杖和年紀大,鏡頭拍到相信是Bailey的人下車,攻擊Pak Ho,並搶走他的財物,之後迅速上車逃去。

控方指,Pak Ho受傷後躺在地上,沒有人在場可以幫忙,形容他當時情況無助只是等死,批評兩名被告忽視生命的神聖,指Pak Ho的生命,對於兩人來說只是值一部電話、現金和信用卡。

控方指,Bailey電子腳環的訊號和影片的時間地點都吻合,警方在當天下午和Bailey展開追逐,過程高達時速70英里,Bailey衝過多個紅燈和停車標誌,失控撞車後,更嘗試劫走另一架車,被警方包圍後被捕。

警方搜出Pak Ho的電話、信用卡和現金,在他的右手發現傷口和血跡,較早前他亦是用右手攻擊事主。

Bailey的代表律師表示,相信陪審團可以輕易對他拒捕和打劫的罪名下判斷,但就指他只是一名劫匪,而不是殺人犯,說他不是使用刀和槍械等武器襲擊,根本不知道Pak Ho會死,亦不知道他年老和各種身體狀況,所以不構成藐視生命。

Britton的代表律師指,兩人離開ARCO油站後,Britton有在途中下車,之後有可能有另一個非洲裔男子上車,指Britton可能在案發時根本不在場,他又指現場唯一證人視力不好,很難判斷在現場的就是Britton本人。

兩人被控謀殺和搶劫罪,Bailey就外加一宗搶劫、一宗拒捕和入屋爆竊控罪,原本兩人還有特別情況的附加控罪,但Alameda縣地檢處在開案陳詞前撤銷會加重刑罰的附加控罪。

