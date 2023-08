【灣區新聞】有組織指奧克蘭前警察局長被解僱後市內犯罪率激增（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

全國有色人種協進會奧克蘭(屋崙)分會表示,由於奧克蘭市長盛桃在2月份解僱時任警察局長LeRonne Armstrong,引致奧克蘭的犯罪率激增。

根據全國有色人種協進會表示,自從解僱時任警察局長Armstrong以來,犯罪活動就不停湧現。

根據奧克蘭警察局的數據顯示,與去年同期相比,今年奧克蘭的犯罪率,總體上升了28%,暴力罪案上升17%,而兇殺案下降8%。

協會奧克蘭分支主席表示,雖然州長紐森最近向奧克蘭增派加州公路巡警人員,幫助遏制犯罪,但還需要更多的支援。

警方的其他數據顯示,住宅搶劫案比去年同期增加了57%,入屋爆竊案增加了44%,汽車盜竊案增加了52%。

警察局目前由署理局長Darren Allison擔任,他在Armstrong離職前擔任助理局長,自Armstrong被解僱以來,曾有數十名居民舉行集會支持Armstrong,但盛桃表示,因Armstrong處理警察不當行為,所以解僱他。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。