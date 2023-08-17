【灣區新聞】有組織指奧克蘭前警察局長被解僱後市內犯罪率激增（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

全國有色人種協進會奧克蘭（屋崙）分會表示，由於奧克蘭市長盛桃在2月份解僱時任警察局長LeRonne Armstrong，引致奧克蘭的犯罪率激增。

根據全國有色人種協進會表示，自從解僱時任警察局長Armstrong以來，犯罪活動就不停湧現。

根據奧克蘭警察局的數據顯示，與去年同期相比，今年奧克蘭的犯罪率，總體上升了28%，暴力罪案上升17%，而兇殺案下降8%。

協會奧克蘭分支主席表示，雖然州長紐森最近向奧克蘭增派加州公路巡警人員，幫助遏制犯罪，但還需要更多的支援。

警方的其他數據顯示，住宅搶劫案比去年同期增加了57%，入屋爆竊案增加了44%，汽車盜竊案增加了52%。

警察局目前由署理局長Darren Allison擔任，他在Armstrong離職前擔任助理局長，自Armstrong被解僱以來，曾有數十名居民舉行集會支持Armstrong，但盛桃表示，因Armstrong處理警察不當行為，所以解僱他。

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