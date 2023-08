【灣區新聞】Millbrae小徑出現色狼 涉嫌從背後觸摸兩女子（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島Millbrae三天內兩次出現色狼,從背後摸在路上行走的女子,警方發出嫌犯照片,呼籲公眾提供線索。

第一宗發生在星期天13日晚上7時35分左右,沿Millbrae Ave上坡旁的Spur Trail,一名28歲的女子沿著小徑散步,遭騎腳踏車的陌生男子猥褻。

據描述,嫌犯是拉美裔男性,年約30歲,身高約5呎7吋,從後面接近並觸摸受害者。

第二宗是在週二晚上10時20分左右,在Poplar街200號路段,一名38歲的婦女正在和她的兒子一起散步,一名身份不明的男子走近她,並從後面撫摸她,受害人大叫,嫌犯往La Curz方向逃跑。

據描述,嫌犯膚色淺,年齡約20至30歲,身高約5英尺10英寸,當時身穿黑色連帽衫,背面有白色文字,黑褲子。

San Mateo縣警接報立刻對附近地區搜查,但沒有結果。

兩個發生的地點都在住宅區,Spur Trail更是附近居民散步的好地方,一名女子表示,還好她有狗保護。

她說:「是很難過,但我不擔心自己,因為我照顧寄養狗,我總是帶牠們散步,這樣就不會有人來騷擾我,聽了很難過,因為大家在這裡玩,很信任這個地方。」

記者在採訪時看到警車在附近巡邏,San Mateo縣警表示,將增派警員巡邏和追緝嫌犯。

警方發出嫌犯照片,呼籲居民注意嫌犯在兩起事件中所穿的獨特運動衫,以及自行車上獨特的綠色車架,如果看到他,不要接近他,應立即致電警方,電話:(650) 363-4911。

