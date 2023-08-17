【灣區新聞】Millbrae小徑出現色狼 涉嫌從背後觸摸兩女子（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島Millbrae三天內兩次出現色狼，從背後摸在路上行走的女子，警方發出嫌犯照片，呼籲公眾提供線索。

第一宗發生在星期天13日晚上7時35分左右，沿Millbrae Ave上坡旁的Spur Trail，一名28歲的女子沿著小徑散步，遭騎腳踏車的陌生男子猥褻。

據描述，嫌犯是拉美裔男性，年約30歲，身高約5呎7吋，從後面接近並觸摸受害者。

第二宗是在週二晚上10時20分左右，在Poplar街200號路段，一名38歲的婦女正在和她的兒子一起散步，一名身份不明的男子走近她，並從後面撫摸她，受害人大叫，嫌犯往La Curz方向逃跑。

據描述，嫌犯膚色淺，年齡約20至30歲，身高約5英尺10英寸，當時身穿黑色連帽衫，背面有白色文字，黑褲子。

San Mateo縣警接報立刻對附近地區搜查，但沒有結果。

兩個發生的地點都在住宅區，Spur Trail更是附近居民散步的好地方，一名女子表示，還好她有狗保護。

她說：「是很難過，但我不擔心自己，因為我照顧寄養狗，我總是帶牠們散步，這樣就不會有人來騷擾我，聽了很難過，因為大家在這裡玩，很信任這個地方。」

記者在採訪時看到警車在附近巡邏，San Mateo縣警表示，將增派警員巡邏和追緝嫌犯。

警方發出嫌犯照片，呼籲居民注意嫌犯在兩起事件中所穿的獨特運動衫，以及自行車上獨特的綠色車架，如果看到他，不要接近他，應立即致電警方，電話：(650) 363-4911。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。