【全國新聞】夏威夷山火死者增至111人 當局為沒響警報辯護

美國夏威夷山火增至111死,當地官員強調是跟隨機制不發警報。如果發警報,可能會令民眾逃到山上,適得其反,總統拜登下周一將到當地視察。

夏威夷歷來最嚴重的山火,隨着搜索範圍擴大,陸續發現更多遇難者,不少民眾連日批評山火發生時當局並無發出警報。

面對公眾多番質疑,當局解釋是按機制行事,強調警報只是用於提醒民眾逃避海嘯,當時已經透過手機短信以及電視電台廣播通知公眾避難,不過火勢迅速蔓延,令當地通訊網絡不久後癱瘓;又聲稱發出警報,反而會令民眾身陷險境。

毛伊島應急管理局局長安達亞說:「如果那天晚上響起警報,恐怕民眾會走向高處,這樣的話他們就會進入火場。另外值得注意的是無警報器被安裝在山上或火勢蔓延的山腰,所以即使警報響起了,亦無法拯救那些身處上述位置的人。」

州長格林亦為決定辯護,已經下令檢察部門全面檢討山火應變,強調不是刑事調查。最重要汲取教訓,將來再發生山火時可以更好應對。

白宮稱總統拜登和夫人吉爾將於下周一到夏威夷視察災情,並與倖存者、救援人員及地方官員等會面。盟友日本和南韓均宣布捐贈200萬美元,協助毛伊島災後重建。

