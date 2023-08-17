【全國新聞】夏威夷山火死者增至111人 當局為沒響警報辯護

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美國夏威夷山火增至111死，當地官員強調是跟隨機制不發警報。如果發警報，可能會令民眾逃到山上，適得其反，總統拜登下周一將到當地視察。

夏威夷歷來最嚴重的山火，隨着搜索範圍擴大，陸續發現更多遇難者，不少民眾連日批評山火發生時當局並無發出警報。

面對公眾多番質疑，當局解釋是按機制行事，強調警報只是用於提醒民眾逃避海嘯，當時已經透過手機短信以及電視電台廣播通知公眾避難，不過火勢迅速蔓延，令當地通訊網絡不久後癱瘓；又聲稱發出警報，反而會令民眾身陷險境。

毛伊島應急管理局局長安達亞說：「如果那天晚上響起警報，恐怕民眾會走向高處，這樣的話他們就會進入火場。另外值得注意的是無警報器被安裝在山上或火勢蔓延的山腰，所以即使警報響起了，亦無法拯救那些身處上述位置的人。」

州長格林亦為決定辯護，已經下令檢察部門全面檢討山火應變，強調不是刑事調查。最重要汲取教訓，將來再發生山火時可以更好應對。

白宮稱總統拜登和夫人吉爾將於下周一到夏威夷視察災情，並與倖存者、救援人員及地方官員等會面。盟友日本和南韓均宣布捐贈200萬美元，協助毛伊島災後重建。

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