【灣區新聞】賴清德過境舊金山出席僑宴 與灣區700多名僑胞會面

【KTSF 林子皓報導】

台灣副總統賴清德抵達舊金山的唯一行程,就是與灣區僑胞相見的僑宴,因為妹妹結婚,並沒有在紐約與賴清德碰面的美國在台協會AIT主席羅森伯格,也應邀參加週三晚的僑宴。

這場僑宴從晚間7點正式開始,一路舉行到約9點多結束。

賴清德在僑宴上發言說:「我向大家承諾,未來我會竭盡所能,以和平作為燈塔用民主當指南針,帶着臺灣繼續往前進,大家說好不好,我也敬請大家,我們繼續努力,繼續往前看,我們繼續往前走,走進國際社會迎向未來,我們大家有志一同,讓臺灣成為民主世界的MVP,好不好?」

羅森伯格說:「拜登政府致力於擴大台灣在不以建國為先決條件的國際機構中的伙伴關係,以及與巴拉圭等志同道合的伙伴和盟友之接觸,這一點一再得到證明,台灣可以做出很多貢獻,而且至關重要,台灣有機會分享其在氣候和流行病防範等領域的專業知識,在應對全球挑戰時至關重要,因此我們期待台灣有意義地參與2023年APEC高級別會議,當然還有將在舊金山舉行的領導人峰會。」

而這場僑宴現場也湧進超過七百名僑胞,給了賴副總統最大的支持。

不過相較於僑胞的熱情支持,這天在僑宴現場出席的賓客卻相對低調,除了羅森伯格之外,現場僅有鳳凰城市市長,及美國少數地方級政治人物與會,其餘聯邦國會議員通通沒有參加。

從這也可以看到,這次從紐約巴拉圭到舊金山,賴清德所想建立的低調穩健形象,以降低外界對他在台獨立場上較蔡英文政府更加激進的疑慮與評價。

而在結束完這在灣區僅僅九個小時的快閃過境,賴清德已於晚上凌晨1點5分搭機返回台灣,結束此次的出訪行程。

